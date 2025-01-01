Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nacht der Gewalt

Puls8 HDStaffel 8Folge 84
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 84: Nacht der Gewalt

23 Min.Ab 12

In einem Hinterhof wird ein Soldat mit durchgeschnittener Kehle gefunden. Tatwaffe war ein Dönermesser. Vor seinem Tod prügelten das Opfer und seine Kameraden sich mit einem Türken. Kam es zu einem ausländerfeindlichen Übergriff, und der Angegriffene nahm blutige Rache? Oder haben die Soldaten ihren eigenen Kameraden ermordet?

