K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 87: Der sexsüchtige Chef
22 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Sexueller Übergriff am Arbeitsplatz: Ein sexbesessener Chef belästigt zum wiederholten Male seine Sekretärin. Kurz darauf ist der Mann tot. Die junge Mutter beteuert ihre Unschuld. Auch die Ehefrau des Opfers könnte ein Motiv haben. Jahrelang musste sie die ständigen Affären ihres Mannes ertragen. Ist sie aus Eifersucht zur kaltblütigen Mörderin geworden?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick