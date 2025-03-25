Zum Inhalt springenBarrierefrei
Puls8 HDStaffel 8Folge 91vom 25.03.2025
Folge 91: Mord auf Bestellung

23 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Ein junges Ehepaar wird brutal ermordet. Es gibt keine Hinweise auf ein Motiv - die Opfer haben ein vorbildliches Leben geführt. Schließlich stellt sich heraus, dass ein Pizzabote zur Tatzeit beim perfekten Ehepaar ausgeliefert hat. Der Mörder hat die Bestellung entgegengenommen. Doch der Bote kann den Killer nicht beschreiben. Ein ermordeter Junkie bringt die Kommissare auf eine heiße Spur ...

Puls8 HD
