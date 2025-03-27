K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 99: Rabenmutter
22 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12
Ein kleiner Junge ist spurlos verschwunden. Als die Mutter morgens nach einer Partynacht nach Hause kommt, ist das Kinderbett leer. Zunächst führt die Spur zur Schwiegermutter, die das Kind zu sich nehmen will, doch dann machen die Kommissare eine schockierende Entdeckung: Offenbar hat die junge Mutter ihrem Sohn ein Schlafmittel verabreicht, damit sie nachts ungestört feiern kann. Hat sie das Kind verschwinden lassen, nachdem es an den Folgen des Schlafmittels gestorben ist?
