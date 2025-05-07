Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein unerwünschter Mord

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 131vom 07.05.2025
Ein unerwünschter Mord

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 131: Ein unerwünschter Mord

23 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Ein Pärchen wird nachts von zwei maskierten Männern überfallen. Als sich die Opfer wehren, gerät alles außer Kontrolle: Im Kampf wird einer der beiden Täter erstochen - der zweite kann fliehen. Die Kommissare gehen von Notwehr aus, doch das Paar verschweigt ein wichtiges Detail ...

