Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexy Sara

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1508vom 11.05.2025
Sexy Sara

Sexy SaraJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1508: Sexy Sara

22 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Eine Pornodarstellerin wird Opfer einer Entführung. Die einzige Spur: Ein Live-Stream im Internet, der "Sexy Sara" gefesselt und völlig verängstigt zeigt. Der Ehemann und Manager des Opfers gerät unter Verdacht, denn er versucht alles, um aus der Entführung seiner Frau Profit zu schlagen. Handelt es sich wirklich nur um einen PR-Gag?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen