K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1508: Sexy Sara
22 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Eine Pornodarstellerin wird Opfer einer Entführung. Die einzige Spur: Ein Live-Stream im Internet, der "Sexy Sara" gefesselt und völlig verängstigt zeigt. Der Ehemann und Manager des Opfers gerät unter Verdacht, denn er versucht alles, um aus der Entführung seiner Frau Profit zu schlagen. Handelt es sich wirklich nur um einen PR-Gag?
