K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1513
Folge 1513: Anwalt der Armen

21 Min.Ab 12

Ein sozial engagierter Anwalt wird gewaltsam entführt. Seine schwangere Ehefrau ist panisch vor Sorge. Ihr Mann hat sich beruflich viele Feinde gemacht und bekam regelmäßig Drohbriefe. Jetzt ist er spurlos verschwunden. Eine Lösegeldforderung bleibt jedoch noch aus. Kurze Zeit später wird die Ehefrau zu Hause von einem Schlägertrupp überrascht. Wer hat es auf die Familie abgesehen?

SAT.1 GOLD
