Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Jungfräuliche Empfängnis

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1525vom 15.05.2025
Jungfräuliche Empfängnis

Jungfräuliche EmpfängnisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1525: Jungfräuliche Empfängnis

23 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Ein heikler Fall für die Kommissare: Ein minderjähriges Mädchen ist schwanger. Allerdings behauptet sie, noch nie Sex gehabt zu haben. Wurde sie Opfer eines Verbrechens, an das sie sich nicht mehr erinnern kann? Die Kommissarin Alexandra Rietz und ihre Kollegen stehen vor einem Rätsel ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen