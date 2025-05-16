Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Sommernachtsmord

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1527
Ein Sommernachtsmord

Ein SommernachtsmordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1527: Ein Sommernachtsmord

22 Min.Ab 12

Ein Pärchen wird an einem See eiskalt erschossen - für die Kommissare vom K11 das gleiche Bild wie fünf Wochen zuvor: An derselben Stelle und nach dem gleichen Vorgehen mussten auch damals ein junger Mann und seine Begleiterin sterben. Die Ermittler suchen fieberhaft nach möglichen Verbindungen zwischen den Paaren und stoßen dabei auf eine unglaubliche Spur ...

SAT.1 GOLD
