K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Feuerteufel

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1533vom 17.05.2025
Folge 1533: Der Feuerteufel

22 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12

Eine Reihe von Brandstiftungen versetzt einen Wohnbezirk in Angst und Schrecken. Der Täter geht jede Nacht nach dem gleichen Muster vor und brennt Kinderwägen in Hausfluren ab. Doch plötzlich gibt es das erste Todesopfer! Die Bewohner der Siedlung geraten in Panik. Den Kommissaren rennt die Zeit davon, denn jeden Augenblick könnte der Feuerteufel erneut zuschlagen ...

SAT.1 GOLD
