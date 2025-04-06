Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 30vom 06.04.2025
23 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Als eine Hochzeitsgesellschaft eine Brautentführung meldet, glauben die Kommissare zunächst an einen Scherz. Doch als der blutige Brautschleier gefunden wird, ist der Ernst der Lage klar. Schnell gerät der Bräutigam selbst unter Verdacht. Der Algerier ist um einiges attraktiver und jünger als die Braut und wäre ohne die Heirat in sein Heimatland ausgewiesen worden. Hat er seine Braut am Hochzeitstag kaltblütig ermordet, um seine Scheinehe zu beenden?

