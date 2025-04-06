Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Visier der Straßengang

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 32
23 Min.Ab 12

Ein 17-jähriger Schüler wird auf dem Sportplatz seiner Schule tot aufgefunden. Offenbar wurde er kaltblütig erschossen. Sein jüngerer Bruder glaubt, dass eine brutale Straßengang hinter dem Mord steckt. Die Mutter des Opfers dagegen beschuldigt ihren Exfreund. Keine heiße Spur, aber viele Verdächtige für die Kommissare vom K11 ...

