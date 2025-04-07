Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Vermisst

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 36vom 07.04.2025
Vermisst

VermisstJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 36: Vermisst

22 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Ein geistig behinderter Junge wird von seinen Adoptiveltern vermisst. Der Achtjährige wurde zuletzt mit einem Unbekannten in der Nähe seines Hauses gesehen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Noch in derselben Nacht gerät ein vorbestrafter Sexualtäter aus der Umgebung unter Verdacht. Ist er der Mann, der mit dem Jungen in die Nacht verschwunden ist?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen