SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 39
Folge 39: Alles aus Liebe

23 Min.Ab 12

Tod eines Apothekers: Offensichtlich hat der Mann einen Einbrecher überrascht und musste deshalb sterben. Die Spuren am Tatort führen zu einem vorbestraften Familienvater. Er hat die letzten Jahre wegen Einbruchs im Knast verbracht und ist völlig pleite. Doch der Mann beteuert seine Unschuld. Er hat gerade erst wieder eine Beziehung zu seiner kleinen Tochter aufgebaut und würde das durch nichts gefährden. Aber die Beweislast ist erdrückend.

