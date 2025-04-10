Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

V-Max

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 45
V-Max

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 45: V-Max

22 Min.Ab 12

In der Stadt nimmt die Zahl der Autodiebstähle drastisch zu. Im Visier der Diebe: teure US-Sportwägen. Als beim letzten Überfall ein Autobesitzer getötet wird, mobilisieren die Kommissare alle verfügbaren Kräfte. Die Bande geht über Leichen und muss gestoppt werden, bevor noch weitere Menschen zu Schaden kommen. Eine rasante Jagd beginnt ...

