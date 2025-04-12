Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Unter einem Dach

SAT.1 GOLD
Staffel 9
Folge 51
Unter einem Dach

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 51: Unter einem Dach

23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen verschwindet spurlos. Die Familie und Nachbarn sind sich sicher: Ein Junge aus dem Haus ist dafür verantwortlich. Er ist vorbestraft wegen Körperverletzung, saß im Knast. Eine Hetzjagd auf den jungen Mann beginnt. Nur einer glaubt an seine Unschuld. Das ist ausgerechnet derjenige, der ihn damals hinter Gitter gebracht hat: Kommissar Michael Naseband.

