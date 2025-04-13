Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Frau ohne Namen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 53
Folge 53: Frau ohne Namen

23 Min.Ab 12

Blutüberströmt und leicht bekleidet wird eine junge Frau von Kommissar Ritter nahe eines Flusses gefunden. Sie kann sich an nichts erinnern. Als die Kommissare ihr Bild in der Presse veröffentlichen, melden sich zwei Männer. Beide behaupten, dass es sich bei der namenlosen Frau um ihre langjährige Freundin handelt. Was ist das Geheimnis um die schöne Unbekannte?

