K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Ausgespielt
23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Albtraum einer Mutter: Ein unbekannter Mann verfolgt ihre sechsjährige Tochter. Überall taucht er auf und macht Fotos von dem Kind: ob auf dem Spielplatz, in der Schule oder zu Hause. Als der Mann nachts sogar in das Haus eindringt, schaltet sie die Kommissare vom K11 ein. Sie bewachen das Kind ab sofort rund um die Uhr. Wer ist der Mann, und was will er von dem Mädchen?
