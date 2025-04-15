K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 62: Der Heiratsschwindler
23 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Das K11 ist hinter einem Hochstapler und Betrüger her. Der Unbekannte trifft sich mit wohlhabenden Damen, verspricht Ihnen die große Liebe und nimmt sie hinterrücks eiskalt aus. Doch die Kommissare sind nicht die einzigen, die sich für den Mann interessieren: Nur knapp entkommt er einem Mordanschlag. Die Jagd nach dem Heiratsschwindler beginnt ...
