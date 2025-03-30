Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Stille Wasser sind tief

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 64vom 30.03.2025
Stille Wasser sind tief

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 64: Stille Wasser sind tief

23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Gerade mal 18 Jahre alt war Vanessa, als man ihre Leiche im Fluss findet. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: War es ein Unfall oder hat das Mädchen Selbstmord begangen? Dunkle Familiengeheimnisse kommen ans Licht, und plötzlich ist auch Mord nicht mehr ausgeschlossen.

