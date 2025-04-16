Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Jawort

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 65
Tödliches Jawort

Tödliches JawortJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 65: Tödliches Jawort

23 Min.Ab 12

Tragischer Tod auf einer Hochzeit: Die Braut bricht vor den Augen aller Gäste zusammen und erstickt qualvoll. Jemand hat ihr Dessert vergiftet. Je länger die Kommissare ermitteln, desto mehr bröckelt die glückliche Familienfassade. Fast alle Anwesenden hatten ein Motiv. Doch wer war tatsächlich zu so einer grausamen Tat fähig?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen