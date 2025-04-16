Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzschmerz

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 67vom 16.04.2025
Folge 67: Herzschmerz

23 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

Ein Mann liegt tot in seiner Garage. Zunächst deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Die Ehefrau sagt aus, dass ihr Mann herzkrank war. Doch dann die Überraschung: Der Herzschrittmacher des Mannes wurde manipuliert. Auf der Suche nach einem Motiv finden die Kommissare heraus, dass die Ehe nicht so glücklich war wie die Frau des Toten behauptet: Ihr Mann hat sie regelmäßig betrogen. Hat sie die Demütigungen nicht mehr ertragen und sich an ihm gerächt?

SAT.1 GOLD
