K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Alte Wunden
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird am helllichten Tag brutal in ihrer Wohnung vergewaltigt. Der Täter hinterlässt keine Spuren, es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt. Doch am Tatort taucht eine ehemalige Kollegin von Kommissarin Rietz auf. Sie wurde vor einem Jahr ebenfalls Opfer einer Vergewaltigung. Zufall? Oder gibt es eine Verbindung zwischen der Ex-Kollegin und dem aktuellen Fall?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick