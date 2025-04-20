Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 76vom 20.04.2025
23 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12

Ein Überfall auf einen Supermarkt endet tödlich. Als eine 31-jährige Verkäuferin abends die Abrechnung machen will, wird sie von einem Einbrecher überrascht und kaltblütig erschossen. Die Kommissare des K11 nehmen die Ermittlungen auf - und der Fall scheint eindeutig. Wäre da nicht ein simples Detail, das einfach nicht zu einem Raubmord passt ...

