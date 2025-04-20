K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Tatort: Studentenparty
23 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12
Auf einer Party wird ein Medizinstudent mit einer gefährlichen Überdosis an Schlaftabletten vergiftet. Jeder Partygast könnte der Täter sein. Hat sich seine Ex-Freundin aus Eifersucht gerächt? Oder wollte der mit Arzneimitteln dealende Kommilitone einen Mitwisser beseitigen? Noch mehr Partygäste haben ein Motiv, doch wer steckt wirklich hinter dem feigen Anschlag?
