K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Die verschwundene Ehefrau
23 Min.Folge vom 23.03.2022Ab 12
Eine junge Frau verschwindet spurlos aus ihrer Villa. Ihr Ehemann ist in größter Sorge - seine Frau ist schwanger. Als ihr Handy zertreten im Garten der Villa gefunden wird, wird klar, wie ernst die Lage ist. Je länger die Kommissare im Umfeld der Vermissten ermitteln, desto klarer wird eins: Die Ehe war alles andere als harmonisch. Was steckt wirklich hinter dem Verschwinden der Schwangeren?
