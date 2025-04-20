K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Ein Opfer zu viel
23 Min.Folge vom 20.04.2025Ab 12
Ein zehnjähriger Junge wird auf dem Weg nach Hause von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer flieht vom Unfallort. Schon bald stellt sich heraus, dass der Unfallwagen einer Frau gehört, die in der Nachbarschaft von allen gehasst wird. Doch sie beteuert ihre Unschuld. Während der Junge im Krankenhaus um sein Leben kämpft, eskaliert der Streit unter den Nachbarn - und es gibt ein weiteres Opfer ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick