K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 85: Die Studentin
23 Min.Ab 12
Der Mord an einer 22-jährigen BWL-Studentin gibt den Kommissaren vom K 11 Rätsel auf. Die junge Frau wurde halbnackt auf dem Boden eines Hotelzimmers gefunden. Neben ihr liegen sexy Dessous und andere aufreizende Klamotten. Der Verdacht: Sie hat sich prostituiert um das Studium finanzieren zu können. Ist das Opfer dabei an den Falschen geraten?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick