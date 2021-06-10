Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Endlich wieder öffnen: Neustart für das "Steffens"

Kabel EinsStaffel 2021Folge 17vom 10.06.2021
45 Min.Folge vom 10.06.2021Ab 12

Mit ihrem Restaurant "Steffens" in Bad Aibling erfüllten sich Petra und Niklas Steffen einen Lebenstraum. Ihr Konzept: Gerichte aus aller Welt, möglichst kreativ und exotisch. Doch während des Corona-Lockdowns stand das Ehepaar vor dem finanziellen Ruin - und rief Frank Rosin zu Hilfe. Wie geht es dem Paar drei Monate später? Und: Spareribs für zuhause: Die besten Rippchen zum Grillen / Kann Bier schlecht werden? Die erstaunlichsten Bier-Mythen

