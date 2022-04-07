Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis- und Wellnessbäder im Test

Kabel EinsStaffel 2022Folge 10vom 07.04.2022
47 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 12

In vielen Bundesländern stehen die Osterferien vor der Tür und da sind Spaß und Erholung angesagt. Für viele ist daher ein Tag im Erlebnis- und Wellnessbad genau das Richtige! Doch welches Bad bietet das beste Angebot - und zu welchem Preis? Das "K1 Magazin" testet drei Anlagen im Norden, Süden und Westen - eines der größten Badeparadiese Deutschlands und zwei kleinere Alternativen. Und: Freier Fall ins kühle Nass: Das große Wasserrutschen-Ranking

