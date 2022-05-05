Thema u. a.: Beim Einkaufen sparen! Rabattcoupons, Cashback & Co im CheckJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 12: Thema u. a.: Beim Einkaufen sparen! Rabattcoupons, Cashback & Co im Check
47 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12
7,4 Prozent Inflation - ein neuer Rekord. Lebensmittel, Strom, Sprit - alles wird teurer. Dabei lässt sich beim Einkauf im Supermarkt oder in der Drogerie bares Geld sparen, mit Coupons, Bonusprogrammen und Cashback. Doch welche Rabattaktionen lohnen sich wirklich und wo zahlt der Kunde am Ende womöglich noch drauf? Die "K1 Magazin"-Reporterin Madita van Hülsen geht mit Spar-Profi Sven Lucka auf Schnäppchenjagd. Und: Campingbus Marke Eigenbau: Die große Do-it-yourself-Challenge
