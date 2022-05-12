Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stand-Up-Paddling: Wie gut sind günstige Boards vom Discounter?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 13vom 12.05.2022
Folge 13: Stand-Up-Paddling: Wie gut sind günstige Boards vom Discounter?

46 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12

Neben Schlauchboot und Luftmatratze sind die Stand-Up-Paddle-Boards vom Badesee nicht mehr wegzudenken. Doch wie viel Geld kostet ein gutes Brett? Das "K1 Magazin" testet drei günstige SUP-Boards zwischen 240 € und 370 €. Sind die Modelle auch für Anfänger geeignet? Und wie schwer ist es, den Wassersport zu erlernen? Und: Eigenes Gemüse von Balkon und Terrasse: der Homegardening-Test

