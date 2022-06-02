Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2022Folge 15vom 02.06.2022
47 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12

Rund 35 Jahre hat Marlies Rosin in Dorsten den Imbiss "Glückauf-Grill" betrieben. Sternekoch Frank Rosin, der Sohn von Marlies, bezeichnet das kleine Lokal als sein "Kinderzimmer". Rund ein Jahr lang stand der Laden leer. Doch dann kamen ein Käufer und ein neuer Betreiber. Rosin selbst hat bei der Renovierung tatkräftig mitgeholfen. Das "K1 Magazin" war nach der Eröffnung nochmals vor Ort. Und: Die neuesten Fastfood-Trends

