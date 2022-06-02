Rosins emotionalster Fall: Wie geht es weiter im "Glückauf-Grill"?Jetzt kostenlos streamen
Folge 15: Rosins emotionalster Fall: Wie geht es weiter im "Glückauf-Grill"?
47 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Rund 35 Jahre hat Marlies Rosin in Dorsten den Imbiss "Glückauf-Grill" betrieben. Sternekoch Frank Rosin, der Sohn von Marlies, bezeichnet das kleine Lokal als sein "Kinderzimmer". Rund ein Jahr lang stand der Laden leer. Doch dann kamen ein Käufer und ein neuer Betreiber. Rosin selbst hat bei der Renovierung tatkräftig mitgeholfen. Das "K1 Magazin" war nach der Eröffnung nochmals vor Ort. Und: Die neuesten Fastfood-Trends
