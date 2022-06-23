Zurück in Doros Küche: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 17: Zurück in Doros Küche: Konnte Frank Rosin der Wirtin helfen?
49 Min.Folge vom 23.06.2022Ab 12
Östlich von Dortmund betreibt Doro Kube die Vereinsgaststätte im Tennisclub Sölderholz. Doch das Restaurant wirft für die Mutter von drei Kindern nicht genug Geld ab. Die 47-Jährige ist überfordert und in der Küche herrscht das pure Chaos. Sternekoch Frank Rosin hat ihr vor sechs Monaten unter die Arme gegriffen. Konnte er ihr mit seinen Tipps aus der Klemme helfen?
