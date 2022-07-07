Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Camper und Hausboot unterwegs in Deutschland!

Kabel EinsStaffel 2022Folge 19vom 07.07.2022
Folge 19: Mit Camper und Hausboot unterwegs in Deutschland!

47 Min.Folge vom 07.07.2022Ab 12

Wer abseits der Touristenpfade entspannt Urlaub machen möchte, sollte sich in diesem Sommer nach einem Hausboot umsehen. Ebenfalls hoch im Trend liegen Ferien auf dem Bauernhof. Hier kann man es sich sogar mit dem Wohnmobil gemütlich machen. Das "K1 Magazin" begleitet zwei Paare auf ihrem Trip zu Wasser und zu Land. Außerdem liefert Peter Giesel wertvolle Tipps und Tricks für eine Reise in die Natur. Und: Camping-Urlaub leicht gemacht: Wie gut ist Outdoor-Zubehör?

