Thema u. a.: Wie starten die Gewinner der Koch-Challenge in ihr neues Leben?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 2: Thema u. a.: Wie starten die Gewinner der Koch-Challenge in ihr neues Leben?
47 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12
Am Finaltag der Heldenküche entscheidet sich, wer von den anstrebenden Köchinnen und Köchen einen Ausbildungsplatz bei einem der besten Köche Europas ergattert. Fünf junge Menschen ohne Perspektive haben sich von den 10 Anwärter:innen bis ins Finale gekocht und gekämpft. Wie geht es danach weiter? Das "K1 Magazin" zeigt, wie sich die Gewinner:innen der Heldenküche auf ihr neues Leben vorbereiten oder ihre Ausbildung antreten. Und: Küchenhelfer auf dem Prüfstand
