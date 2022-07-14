Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u.a.: Fertigpools im Test - mit Peter Giesel

Kabel EinsStaffel 2022Folge 20vom 14.07.2022
48 Min.Folge vom 14.07.2022Ab 12

Immer mehr Leute verbringen ihre freie Zeit im eigenen Garten. Damit dennoch Urlaubsfeeling aufkommt, sind Fertigpools eine beliebte Option. Das "K1 Magazin" testet drei unterschiedliche Konstruktionen. Diese sind bereits ab 100 Euro in jedem Baumarkt oder online zu erwerben. Verbraucherexperte Peter Giesel verrät, worauf man beim Kauf achten sollte und welcher Pool am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Und: Sommer, Sonne, Paddelspaß - wie gut sind Kajaks zum Aufpumpen?

