Thema u. a.: Abzocke im Urlaub: Peter Giesels krasseste Fälle aus EuropaJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 22: Thema u. a.: Abzocke im Urlaub: Peter Giesels krasseste Fälle aus Europa
46 Min.Folge vom 28.07.2022Ab 12
Fernreisen fallen für viele Urlauber in diesem Jahr wegen der enorm gestiegenen Kosten aus. Umso gefragter sind Ziele in Deutschland und Europa. Reporter Peter Giesel war in vielen europäischen Ländern unterwegs - und wurde häufig abgezockt: vom Taxifahrer in Prag über den Ape-Vermieter auf Sizilien bis zu vermeintlichen Kunstmalern in Paris. Im "K1 Magazin" blickt er auf seine krassesten Fälle zurück. Und: Campingplätze im Test - das große Nord-Süd-Duell
