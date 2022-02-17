Thema u. a.: Spaß und Action in Indoor-FunparksJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 3: Thema u. a.: Spaß und Action in Indoor-Funparks
45 Min.Folge vom 17.02.2022Ab 12
An schmuddeligen Wintertagen fallen viele Aktivitäten im Freien weg. Auch die meisten Freizeitparks haben noch geschlossen. Deshalb werden Spaß und Action nach drinnen verlegt - in Indoor-Funparks, wo sich Klein und Groß so richtig austoben können. Doch welche Attraktionen erwarten die Besucher dort, für wen sind sie geeignet und wie viel kosten sie? Für das "K1 Magazin" testen drei Familien je einen Indoor-Funpark im Norden, Westen und Süden von Deutschland.
