Sparen mit B-Ware - geht das? Peter Giesel probiert es ausJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 4: Sparen mit B-Ware - geht das? Peter Giesel probiert es aus
48 Min.Ab 12
Einige Händler im Netz verkaufen B-Ware in verschiedenen Kategorien von "sehr gut" bis "akzeptabel". Doch sind die "akzeptablen" Produkte noch in Ordnung oder sollte man lieber die Finger davonlassen? Der Abzockexperte Peter Giesel bestellt Staubsauger, Smartphones und Kaffeevollautomaten bei Onlineshops für B-Ware und geht der Frage nach: Wie gut sind die Geräte und wie viel Geld lässt sich damit tatsächlich sparen? Und: EMS-Trainingssets für zuhause
