K1 Magazin

Kabel EinsStaffel 2022Folge 5vom 03.03.2022
48 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12

Es ist schockierend, was Abzockexperte Peter Giesel alles aufdeckt, wenn er Betrügern auf der Spur ist: Schlüsseldienste, die für einfache Aufgaben horrende Preise abrechnen, Gebrauchtwagenhändler, die Mängel verschweigen und Schädlingsbekämpfer, die mit Billigsprühdosen aus dem Baumarkt gegen Bettwanzen vorgehen! Peter Giesel blickt auf seine unglaublichsten Abzock-Fälle zurück und gibt Tipps. Und: Trügerische Nachhaltigkeit - Wie "grün" sind Papier, Bioplastik & Co.?

