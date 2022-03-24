Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Thema u. a.: Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?

Kabel EinsStaffel 2022Folge 8vom 24.03.2022
Thema u. a.: Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?

Thema u. a.: Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 8: Thema u. a.: Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?

45 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12

Immer mehr Deutsche wünschen sich einen eigenen Swimmingpool im Garten. Bei einem begrenzten Budget bieten sich dafür Pool-Sets zum Selberbauen an. Familie Hörmann aus Bayern sucht sich ein Set für einen soliden Betonpool aus. Aber schaffen sie es ohne handwerkliche Erfahrung, die Grube selbst auszubaggern und das Fundament zu gießen? Und: Steuergeldverschwendung in Schwaben: von bunten Treppen bis zur Holzwand am See

Weitere Folgen in Staffel 2022

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

