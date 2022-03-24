Thema u. a.: Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 8: Thema u. a.: Badespaß im Garten: Gelingt das mit einem Pool-Set zum Selberbauen?
45 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12
Immer mehr Deutsche wünschen sich einen eigenen Swimmingpool im Garten. Bei einem begrenzten Budget bieten sich dafür Pool-Sets zum Selberbauen an. Familie Hörmann aus Bayern sucht sich ein Set für einen soliden Betonpool aus. Aber schaffen sie es ohne handwerkliche Erfahrung, die Grube selbst auszubaggern und das Fundament zu gießen? Und: Steuergeldverschwendung in Schwaben: von bunten Treppen bis zur Holzwand am See
