Mystery-Boxen aus dem Internet: Echte Schnäppchen oder nur Abzocke?

Kabel EinsStaffel 2023Folge 10vom 20.04.2023
45 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12

Nach Monaten mit Rekord-Inflation und steigenden Preisen achten die Deutschen beim Einkaufen umso mehr aufs Geld. Echte Schnäppchen versprechen Mystery- oder Überraschungsboxen. Es gibt sie online zu einem Fixpreis zu kaufen, aber was genau drin ist, ist eine Überraschung. Kabel Eins-Abzocke-Experte Peter Giesel und Reporterin Gloria Gotz testen drei Boxen - mit Elektronik-Artikeln, Heimwerker-Produkten und Kleidung. Ist der Inhalt zu gebrauchen? Und ist er wirklich günstiger?

