Kabel EinsStaffel 2023Folge 12vom 04.05.2023
46 Min.Folge vom 04.05.2023Ab 12

Ob eine Flasche Tafelwasser für 60€, Speisesalz für 90€ pro Kilo, eine Melone für 170€ oder eine Zitrone für 200€ - rund um den Globus gibt es alltägliche Lebensmittel, die unglaublich teuer sind. Wie kann da sein und sind sie ihren Preis wert? Gemeinsam mit Profiköchin Felicitas Then geht das K1 Magazin fünf kostspieligen Lebensmitteln auf den Grund.

