Kochen mit Künstlicher Intelligenz: KI gegen einen Profikoch

Kabel EinsStaffel 2023Folge 15vom 01.06.2023
46 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12

ChatGPT ist zurzeit in aller Munde! Der Chat-Roboter im Internet nutzt künstliche Intelligenz, um Aufsätze, Geschichten, Drehbücher und sogar Gedichte zu schreiben – und das schneller als jeder Mensch. Und nicht nur das: ChatGPT kann im Handumdrehen auch eigene Rezepte erstellen. Was passiert, wenn man eine bunte Mischung an Zutaten eingibt, die eigentlich nicht zusammenpassen?

