Kochen mit Künstlicher Intelligenz: KI gegen einen ProfikochJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 15: Kochen mit Künstlicher Intelligenz: KI gegen einen Profikoch
46 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12
ChatGPT ist zurzeit in aller Munde! Der Chat-Roboter im Internet nutzt künstliche Intelligenz, um Aufsätze, Geschichten, Drehbücher und sogar Gedichte zu schreiben – und das schneller als jeder Mensch. Und nicht nur das: ChatGPT kann im Handumdrehen auch eigene Rezepte erstellen. Was passiert, wenn man eine bunte Mischung an Zutaten eingibt, die eigentlich nicht zusammenpassen?
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick