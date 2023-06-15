Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Abgezockt beim Anzugkauf: Peter Giesel testet Schneider in Bangkok

Kabel Eins
Staffel 2023
Folge 16
vom 15.06.2023
Abgezockt beim Anzugkauf: Peter Giesel testet Schneider in Bangkok

Abgezockt beim Anzugkauf: Peter Giesel testet Schneider in BangkokJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 16: Abgezockt beim Anzugkauf: Peter Giesel testet Schneider in Bangkok

45 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12

Abzocke-Experte Peter Giesel reist nach Bangkok, denn er hat von einer Masche gehört, mit der Touristen ordentlich abgezockt werden: Dort werben Schneider an jeder Ecke für handgefertigte Maßanzüge zu besonders günstigen Preisen! Was in Deutschland Luxus wäre, ist hier erschwinglich. Angeblich jedenfalls! Aber gibt es Hose, Sakko und Hemd wirklich zum angepriesenen Schnäppchenpreis? Und wie gut ist die Qualität? Peter lässt sich zwei Anzüge maßschneidern – und erlebt eine Überraschung…

