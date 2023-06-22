Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abzocke im Fleisch-Paradies: Peter Giesel testet argentinische Steak-Restaurants

Kabel EinsStaffel 2023Folge 17vom 22.06.2023
47 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 12

Argentinien ist bekannt für seine Fleischspezialitäten! Ein Klassiker: Asado, eine üppige Grillplatte aus Rind-, Schwein- und Geflügelfleisch. In Buenos Aires gibt es eine Vielzahl an Restaurants, die diese Spezialität anbieten – oft zu kleinen Preisen. Doch Vorsicht: Auch hier lauern Touristenfallen, die für schlechte Fleischqualität ordentlich abkassieren. Kabel Eins Abzocke-Experte Peter Giesel hat zwei Restaurants getestet – und sein Steak ist ihm dabei beinahe im Halse steckengeblieben!

