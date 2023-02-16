Hot Dogs mal anders: Starkoch Alex Kumptner zeigt, wie es gehtJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 2: Hot Dogs mal anders: Starkoch Alex Kumptner zeigt, wie es geht
47 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Mehrere Wochen lang war Profikoch Alex Kumptner mit seinen Kollegen Frank Rosin und Ali Güngörmüs auf Roadtrip durch die USA. Dabei haben sie viele kulinarische Highlights wie den Hot Dog genossen. Alex hat sich den Fast Food-Klassiker vorgenommen und mit wenig Aufwand eine ganz neue Version kreiert. "K1 Magazin"-Reporterin Britta hat ihm über die Schulter geschaut.
