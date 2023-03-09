Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Vorsicht, Betrug: Die miesen Maschen beim Online-Kauf

Kabel EinsStaffel 2023Folge 5vom 09.03.2023
47 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12

Der Onlinemarkt für Kleinanzeigen wächst rasant. Rund 64 Millionen Deutsche nutzen regelmäßig solche Portale und hoffen auf ein Schnäppchen. Doch dieser Handel birgt Gefahren: von Angeboten unter falschem Namen über Identitäts-Klau bis zu Zahlung ohne Lieferung. Wir zeigen, wie ein Käufer von Kopfhörern bei Kleinanzeigen zum Betrugsopfer wurde. Was tun die Plattformen? Wie hilft die Polizei? Das K1 Magazin klärt auf und Kabel Eins-Experte Peter Giesel gibt Tipps, worauf Kunden achten sollten.

