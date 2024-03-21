Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Auf Schnäppchenjagd bei Versteigerungen

Kabel EinsStaffel 2024Folge 11vom 21.03.2024
Auf Schnäppchenjagd bei Versteigerungen

Auf Schnäppchenjagd bei VersteigerungenJetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 11: Auf Schnäppchenjagd bei Versteigerungen

45 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12

Auktionen bieten eine gute Gelegenheit, ein Schnäppchen zu machen. Händler und Privatleute können auf der Suche nach preiswerten Einzelstücken mitbieten. Bei Nachlassversteigerungen kommt von Hausrat bis zu Möbeln nahezu alles unter den Hammer. Wer etwas Besonderes sucht, kann im Pfandleihhaus Uhren und Schmuck zu günstigeren Preisen ergattern. Das K1 Magazin begleitet Schnäppchenjäger auf Auktionen, und Kabel Eins-Abzocke-Experte Peter Giesel gibt Tipps zum richtigen Bieten.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 4 Staffeln und Folgen